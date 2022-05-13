Касаткина прокомментировала победу над Бадосой на турнире в Риме

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу над третьей ракеткой мира, испанкой Паулой Бадосой в 1/8 финала турнира в Риме. Матч завершился победой россиянки со счётом 6:4, 6:4.
«Я чувствую, что мой уровень растет с каждым матчем. Я очень довольна своим сегодняшним уровнем, и я надеюсь, что завтра я буду в такой же форме или даже лучше», — приводит слова Касаткиной официальный сайт WTA.
В четвертьфинале турнира Касаткина встретится со швейцаркой Хиль Белен Тайхман, которая в предыдущем раунде победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину.
Напомним, во втором раунде Касаткина обыграла канадку Лейлу Фернандес, а Бадоса победила белоруску Александру Саснович.
Турнир в Риме проходит с 9 по 15 мая. Призовой фонд турнира составляет € 2,5 млн. Действующим победителем соревнований является Ига Свёнтек, которая в финале прошлого года разгромила Каролину Плишкову (6:0, 6:0).
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