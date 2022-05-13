Касаткина одержала 10-ю победу в 13 матчах с соперницами из топ-3

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала 10-ю победу в матчах с соперницами из топ-3 мирового рейтинга. Она в матче третьего круга турнира серии WTA-1000 в Риме (Италия) нанесла поражение испанке Пауле Бадосе со счётом 6:4, 6:4. Её соперница занимает третье место в мировом рейтинге.



Примечательно, что Касаткина провела 13 матчей с соперницами из топ-3. При 10 победах у неё всего три поражения. Она уступала лишь американке Серене Уильямс (2016), немке Анжелике Кербер (2016) и румынке Симоне Халеп (2017).

В матче за выход в полуфинал Касаткина сыграет со швейцаркой Хиль Белен Тайхман, которая в предыдущем раунде победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину.



Турнир в Риме проходит с 9 по 15 мая. Призовой фонд соревнований составляет € 2,5 млн. Действующей победительницей турнира является Ига Свёнтек, которая в финале прошлого года обыграла Каролину Плишкову.

Топ-10 звёзд тенниса по заработкам на корте: