Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Касаткина одержала 10-ю победу в 13 матчах с соперницами из топ-3

Касаткина одержала 10-ю победу в 13 матчах с соперницами из топ-3
Комментарии

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала 10-ю победу в матчах с соперницами из топ-3 мирового рейтинга. Она в матче третьего круга турнира серии WTA-1000 в Риме (Италия) нанесла поражение испанке Пауле Бадосе со счётом 6:4, 6:4. Её соперница занимает третье место в мировом рейтинге.

Примечательно, что Касаткина провела 13 матчей с соперницами из топ-3. При 10 победах у неё всего три поражения. Она уступала лишь американке Серене Уильямс (2016), немке Анжелике Кербер (2016) и румынке Симоне Халеп (2017).

В матче за выход в полуфинал Касаткина сыграет со швейцаркой Хиль Белен Тайхман, которая в предыдущем раунде победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Турнир в Риме проходит с 9 по 15 мая. Призовой фонд соревнований составляет € 2,5 млн. Действующей победительницей турнира является Ига Свёнтек, которая в финале прошлого года обыграла Каролину Плишкову.

Топ-10 звёзд тенниса по заработкам на корте:

Новость по теме
Касаткина обыграла третью ракетку мира Бадосу и вышла в четвертьфинал турнира в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022