Касаткина одержала 10-ю победу в 13 матчах с соперницами из топ-3

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала 10-ю победу в матчах с соперницами из топ-3 мирового рейтинга. Она в матче третьего круга турнира серии WTA-1000 в Риме (Италия) нанесла поражение испанке Пауле Бадосе со счётом 6:4, 6:4. Её соперница занимает третье место в мировом рейтинге.
Примечательно, что Касаткина провела 13 матчей с соперницами из топ-3. При 10 победах у неё всего три поражения. Она уступала лишь американке Серене Уильямс (2016), немке Анжелике Кербер (2016) и румынке Симоне Халеп (2017).
В матче за выход в полуфинал Касаткина сыграет со швейцаркой Хиль Белен Тайхман, которая в предыдущем раунде победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину.
Турнир в Риме проходит с 9 по 15 мая. Призовой фонд соревнований составляет € 2,5 млн. Действующей победительницей турнира является Ига Свёнтек, которая в финале прошлого года обыграла Каролину Плишкову.
Топ-10 звёзд тенниса по заработкам на корте:
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