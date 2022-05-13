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Шаповалов охарактеризовал своего соперника по четвертьфиналу турнира в Риме

Шаповалов охарактеризовал своего соперника по четвертьфиналу турнира в Риме
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Канадский теннисист Денис Шаповалов поделился ожиданиями от четвертьфинала турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Ему предстоит сыграть с норвежцем Каспером Руудом. В третьем круге турнира Шаповалов обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 1:6, 7:5, 6:2.

«Каспер — очень сложный соперник. Я играл с ним лишь однажды в финале в Женеве. А на грунте он играет ещё сильнее. Это соперник, у которого практически нет недостатков и слабых сторон. Матч будет непростым, но я очень рад победе сегодня. Завтра будет другой день, посмотрим», — сказал после матча Шаповалов.

В других четвертьфиналах сыграют Кристьян Гарин (Чили) — Александр Зверев (Германия), Янник Синнер (Италия) — Стефанос Циципас (Греция) и Новак Джокович (Сербия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада). Все матчи состоятся сегодня, 13 мая.

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