Шаповалов охарактеризовал своего соперника по четвертьфиналу турнира в Риме

Канадский теннисист Денис Шаповалов поделился ожиданиями от четвертьфинала турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Ему предстоит сыграть с норвежцем Каспером Руудом. В третьем круге турнира Шаповалов обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 1:6, 7:5, 6:2.
«Каспер — очень сложный соперник. Я играл с ним лишь однажды в финале в Женеве. А на грунте он играет ещё сильнее. Это соперник, у которого практически нет недостатков и слабых сторон. Матч будет непростым, но я очень рад победе сегодня. Завтра будет другой день, посмотрим», — сказал после матча Шаповалов.
В других четвертьфиналах сыграют Кристьян Гарин (Чили) — Александр Зверев (Германия), Янник Синнер (Италия) — Стефанос Циципас (Греция) и Новак Джокович (Сербия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада). Все матчи состоятся сегодня, 13 мая.
Как россияне обыгрывали Короля грунта Рафаэля Надаля:
- 13 мая 2022
-
11:36
-
10:47
-
10:24
-
10:13
-
09:54
-
09:14
-
09:11
-
08:39
-
08:29
-
07:51
-
03:33
-
03:15
-
02:27
-
01:45
-
01:08
-
00:44
-
00:11
- 12 мая 2022
-
23:43
-
23:01
-
21:51
-
21:33
-
21:25
-
20:41
-
19:53
-
19:51
-
19:43
-
19:34
-
18:59
-
18:41
-
18:19
-
17:44
-
17:13
-
16:23
-
16:17
-
16:11