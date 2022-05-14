«В этом году он является одним из лучших игроков в мире». Рууд оценил успехи Алькараса

Десятая ракетка мира Каспер Рууд оценил успехи 19-летнего испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

«Не буду говорить, что волнуюсь за себя из-за Карлоса, потому что мы все должны признать, что он очень хорош. О его редком таланте мы говорим давно, а он ещё настолько молод. В этом году он является одним из лучших игроков в мире. Увидим, получится ли у него удержать эту планку в будущем.

Для него все происходит ещё, как в первый раз. Но в какой-то момент карьеры каждый сталкивается с проблемами. Будет интересно, как он проведет вторую часть сезона, потому что теперь, когда люди лучше его знают, уровень давления будет невероятно сильным.

Подобные результаты молодого игрока очень мотивируют. Да, я два раза проиграл ему, но надеюсь однажды взять реванш. Хочется верить, что в будущем у нас будут большие матчи. Он обыграл меня в финале «Мастерса» в Майами, но в будущем я хочу отомстить», — приводит слова Рууда Eurosport.co.uk.

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