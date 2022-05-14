Джокович поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала с Руудом на турнире в Риме

Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от предстоящего матча с представителем Норвегии Каспером Руудом в полуфинале турнира в Риме.

«Снова отличный качественный соперник. Специалист по грунтовому корту, но он значительно улучшил свою игру и на других покрытиях, играл в финале Майами в этом году. Просто очень трудолюбивый, славный парень.

Мы много тренируемся и хорошо ладим за пределами корта. Завтра, очевидно, на корте мы хотим победить друг друга… Надеюсь, я смогу играть так же хорошо, как сегодня вечером», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

Напомним, в четвертьфинальном матче Джокович обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 7:5, 7:6 (7:1). Рууд, в свою очередь, победил представителя Канады Дениса Шаповалова со счётом 7:6 (9:7), 7:5.