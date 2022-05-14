Джокович поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала с Руудом на турнире в Риме

Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от предстоящего матча с представителем Норвегии Каспером Руудом в полуфинале турнира в Риме.
«Снова отличный качественный соперник. Специалист по грунтовому корту, но он значительно улучшил свою игру и на других покрытиях, играл в финале Майами в этом году. Просто очень трудолюбивый, славный парень.
Мы много тренируемся и хорошо ладим за пределами корта. Завтра, очевидно, на корте мы хотим победить друг друга… Надеюсь, я смогу играть так же хорошо, как сегодня вечером», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.
Напомним, в четвертьфинальном матче Джокович обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 7:5, 7:6 (7:1). Рууд, в свою очередь, победил представителя Канады Дениса Шаповалова со счётом 7:6 (9:7), 7:5.
- 14 мая 2022
-
01:59
-
00:53
-
00:39
-
00:01
- 13 мая 2022
-
23:51
-
22:03
-
22:00
-
21:32
-
19:51
-
19:35
-
19:29
-
18:56
-
18:32
-
17:26
-
16:50
-
16:10
-
15:43
-
14:40
-
14:10
-
13:59
-
13:40
-
12:35
-
12:29
-
11:36
-
10:47
-
10:24
-
10:13
-
09:54
-
09:14
-
09:11
-
08:39
-
08:29
-
07:51
-
03:33
-
03:15