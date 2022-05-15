Джокович в двух сетах обыграл Циципаса и стал победителем «Мастерса» в Риме
Поделиться
Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира серии «Мастерс» в Риме. В финале турнира он обыграл грека Стефаноса Циципаса – 6:0, 7:6 (7:5).
Продолжительность матча составила 1 час 38 минут. Первая ракетка мира Джокович выполнил шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. В свою очередь, Циципас, занимающий пятое место в рейтинге ATP, сделал один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух.
Для Джоковича эта победа стала 1001-й в карьере. Юбилейную победу Новак одержал в полуфинале с норвежцем Каспером Руудом.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Джокович — Циципас.
Джокович гарантированно останется первой ракеткой мира до конца «Ролан Гаррос».
Рим (м). Финал
15 мая 2022, воскресенье. 17:10 МСК
1
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 5
5
Стефанос Циципас
С. Циципас
Комментарии
- 15 мая 2022
-
20:01
-
19:32
-
19:24
-
19:17
-
19:05
-
18:51
-
18:50
-
18:35
-
18:26
-
17:52
-
17:37
-
17:14
-
17:14
-
16:33
-
16:28
-
16:18
-
15:56
-
15:33
-
15:31
-
15:07
-
14:06
-
13:59
-
13:19
-
13:14
-
12:53
-
12:47
-
12:37
-
12:20
-
11:59
-
11:44
-
11:41
-
11:33
-
11:06
-
10:47
-
10:21
Партнерский контент