Джокович в двух сетах обыграл Циципаса и стал победителем «Мастерса» в Риме

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира серии «Мастерс» в Риме. В финале турнира он обыграл грека Стефаноса Циципаса – 6:0, 7:6 (7:5).

Продолжительность матча составила 1 час 38 минут. Первая ракетка мира Джокович выполнил шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. В свою очередь, Циципас, занимающий пятое место в рейтинге ATP, сделал один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух.



Для Джоковича эта победа стала 1001-й в карьере. Юбилейную победу Новак одержал в полуфинале с норвежцем Каспером Руудом.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Джокович — Циципас.

Джокович гарантированно останется первой ракеткой мира до конца «Ролан Гаррос».