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Джокович в двух сетах обыграл Циципаса и стал победителем «Мастерса» в Риме

Джокович в двух сетах обыграл Циципаса и стал победителем «Мастерса» в Риме
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Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира серии «Мастерс» в Риме. В финале турнира он обыграл грека Стефаноса Циципаса – 6:0, 7:6 (7:5).

Продолжительность матча составила 1 час 38 минут. Первая ракетка мира Джокович выполнил шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. В свою очередь, Циципас, занимающий пятое место в рейтинге ATP, сделал один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух.

Для Джоковича эта победа стала 1001-й в карьере. Юбилейную победу Новак одержал в полуфинале с норвежцем Каспером Руудом.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Джокович — Циципас.

Джокович гарантированно останется первой ракеткой мира до конца «Ролан Гаррос».

Рим (м). Финал
15 мая 2022, воскресенье. 17:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
0 		6 5  
         
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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