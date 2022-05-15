Новак Джокович стал старейшим победителем «Мастерса» в Риме

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович, сегодня, 15 мая, обыгравший в финальном матче грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) пятого номера рейтинга грека Стефаноса Циципаса, установил очередное достижение.

Новак стал старейшим победителем соревнований – в возрасте 34 года 11 месяцев и 13 дней – начиная с 1968 года.

Напомним, Джокович обыграл Циципаса со счётом 6:0, 7:6 (7:5) и одержал 1001-ю победу в карьере. Юбилейная, 1000-я победа была одержана в полуфинальной встрече с 10-й ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом.

Ранее в интервью Джокович, гарантированно обеспечивший себе лидерство в мировом рейтинге до Открытого чемпионата Франции, обратился к болельщикам в честь 1000-й победы.