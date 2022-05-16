Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо высказалась об участии Рафаэля Надаля в турнире

Директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо высказалась об участии Рафаэля Надаля в турнире
Комментарии

Директор «Ролан Гаррос» двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» француженка Амели Моресмо рассказала, что думает по поводу шансов 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля выступить на турнире. Надаль 13 раз выигрывал «Ролан Гаррос». На минувшей неделе Рафаэль проиграл в четвертьфинале «Мастерса» в Риме.

«Я следила за тем, что Рафа испытал в Риме. Он знает себя лучше, чем кто-либо. Он живёт с этим повреждением уже много лет.

Конечно, это вызывает беспокойство. Мы знаем, насколько важен для него «Ролан Гаррос». Мы следим за ситуацией, но ничего не можем сделать. Мы скрестили пальцы за то, чтобы в сетке были лучшие игроки.

Что будет, если ему не удастся принять участие в турнире? Это стало бы потерей», — приводит слова Моресмо Eurosport.

«Это не травма. Я живу с болью». Надаль сенсационно проиграл в Риме и ушёл с корта хромая «Это не травма. Я живу с болью». Надаль сенсационно проиграл в Риме и ушёл с корта хромая

Каких топ-теннисистов уже обыграл юный испанец Карлос Алькарас:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022