Стефанос Циципас рассказал, как относится к Новаку Джоковичу

Четвёртая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал об отношении к 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», лидеру рейтинга ATP, сербу Новаку Джоковичу. Вчера, 15 мая, Циципас проиграл Джоковичу в финале грунтового «Мастерса» в Риме.

«Новак – великий чемпион. Я очень уважаю его. Я понимаю и поддерживаю все его решения, даже те, что были в прошлом.

Он как машина Формулы-1: любая мельчайшая деталь может нарушить его ритм. Он следит за тем, чтобы всё, что он делает, было максимально приближено к совершенству. Конечно, я всецело вдохновляюсь его профессионализмом. Что касается легенд тенниса и рекордов, то я считаю его одним из лучших», — сказал Стефанос на пресс-конференции.

Каких топ-теннисистов уже обыграл юный испанец Карлос Алькарас: