Видео: Даниил Медведев и Денис Шаповалов играют в теннис на пляже в Женеве

Канадский теннисист Денис Шаповалов выложил новое видео в своих соцсетях. В видео, снятом на берегу Женевского озера, показано, как он потренировался со второй ракеткой мира, россиянином Даниилом Медведевым. На пляже натянули сетку, и теннисисты провели импровизированный спарринг.



В настоящее время Денис Шаповалов и Даниил Медведев готовятся к грунтовому турниру категории ATP-250 в Женеве, который пройдёт с 15 по 21 мая, за неделю до старта «Ролан Гаррос». На старте соревнований (во втором круге) посеянный первым Медведев сразится с победителем матча Ришар Гаске (Франция) – Джон Миллман (Австралия). Также примечательно, что для Даниила это будет первый официальный матч на грунте в сезоне-2022.