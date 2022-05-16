«Можно винить Джоковича и Циципаса — или нет!» Павлюченкова показала пустые трибуны в Риме

21-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала в социальных сетях фото со стадиона турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), где прошёл финал женских соревнований в парном разряде.
Напомним, Павлюченкова в тандеме с соотечественницей Вероникой Кудерметовой завоевала престижный титул. В финале они со счётом 1:6, 6:4, [10:7] обыграли канадку Габриэлу Дабровски и мексиканку Джулиану Олмос.
На снимке Павлюченкова запечатлены абсолютно пустые трибуны.
«Огромная толпа на женском финале в парном разряде! Можно винить за это Новака Джоковича и Стефаноса Циципаса — или нет. Да… Но это один из самых красивых кортов в туре», — иронично подписала снимок Павлюченкова, добавив эмодзи «смех».
Фото: из личного архива Анастасии Павлюченковой
Отметим, что в тот же день был сыгран мужской финал, где встретились первая ракетка мира серб Новак Джокович и грек Стефанос Циципас. Титул завоевал Джокович.
- 16 мая 2022
-
21:43
-
21:32
-
21:02
-
20:55
-
20:41
-
20:37
-
20:18
-
20:07
-
19:48
-
19:43
-
19:05
-
18:43
-
18:29
-
18:23
-
18:11
-
17:40
-
17:18
-
16:53
-
16:38
-
16:04
-
15:31
-
15:01
-
13:00
-
12:43
-
12:20
-
12:01
-
11:56
-
11:11
-
10:15
-
10:03
-
09:19
-
08:55
-
08:32
-
08:07
-
07:42