Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Можно винить Джоковича и Циципаса — или нет!» Павлюченкова показала пустые трибуны в Риме

«Можно винить Джоковича и Циципаса — или нет!» Павлюченкова показала пустые трибуны в Риме
Комментарии

21-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала в социальных сетях фото со стадиона турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), где прошёл финал женских соревнований в парном разряде.

Напомним, Павлюченкова в тандеме с соотечественницей Вероникой Кудерметовой завоевала престижный титул. В финале они со счётом 1:6, 6:4, [10:7] обыграли канадку Габриэлу Дабровски и мексиканку Джулиану Олмос.
На снимке Павлюченкова запечатлены абсолютно пустые трибуны.

«Огромная толпа на женском финале в парном разряде! Можно винить за это Новака Джоковича и Стефаноса Циципаса — или нет. Да… Но это один из самых красивых кортов в туре», — иронично подписала снимок Павлюченкова, добавив эмодзи «смех».

Фото: из личного архива Анастасии Павлюченковой

Отметим, что в тот же день был сыгран мужской финал, где встретились первая ракетка мира серб Новак Джокович и грек Стефанос Циципас. Титул завоевал Джокович.

«Самая странная пара в истории». Мужской тандем уже стал мемом и разрывает соцсети «Самая странная пара в истории». Мужской тандем уже стал мемом и разрывает соцсети
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022