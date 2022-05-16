«Можно винить Джоковича и Циципаса — или нет!» Павлюченкова показала пустые трибуны в Риме

21-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала в социальных сетях фото со стадиона турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), где прошёл финал женских соревнований в парном разряде.

Напомним, Павлюченкова в тандеме с соотечественницей Вероникой Кудерметовой завоевала престижный титул. В финале они со счётом 1:6, 6:4, [10:7] обыграли канадку Габриэлу Дабровски и мексиканку Джулиану Олмос.

На снимке Павлюченкова запечатлены абсолютно пустые трибуны.

«Огромная толпа на женском финале в парном разряде! Можно винить за это Новака Джоковича и Стефаноса Циципаса — или нет. Да… Но это один из самых красивых кортов в туре», — иронично подписала снимок Павлюченкова, добавив эмодзи «смех».

Фото: из личного архива Анастасии Павлюченковой

Отметим, что в тот же день был сыгран мужской финал, где встретились первая ракетка мира серб Новак Джокович и грек Стефанос Циципас. Титул завоевал Джокович.