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Евгений Кафельников: выход россиян на «Ролан Гаррос» в четвертьфинал будет большим чудом

Евгений Кафельников: выход россиян на «Ролан Гаррос» в четвертьфинал будет большим чудом
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказал мнение, что российские теннисисты вряд ли поборются за победу на Открытом чемпионате Франции 2022 года. В число главных фаворитов он включил Карлоса Алькараса, Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Стефаноса Циципаса.

«Никто из россиян не будет относиться к числу главных фаворитов. Алькарас, Надаль, Джокович и Циципас — явные претенденты на «Шлем». Если кто-то из наших выйдет во вторую неделю, то это будет большое чудо», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 22 мая по 5 июня.

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