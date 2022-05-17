Евгений Кафельников: выход россиян на «Ролан Гаррос» в четвертьфинал будет большим чудом

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказал мнение, что российские теннисисты вряд ли поборются за победу на Открытом чемпионате Франции 2022 года. В число главных фаворитов он включил Карлоса Алькараса, Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Стефаноса Циципаса.

«Никто из россиян не будет относиться к числу главных фаворитов. Алькарас, Надаль, Джокович и Циципас — явные претенденты на «Шлем». Если кто-то из наших выйдет во вторую неделю, то это будет большое чудо», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 22 мая по 5 июня.

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