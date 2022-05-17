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Циципас: если бы в школе учили важным вещам, мы бы жили лучше

Циципас: если бы в школе учили важным вещам, мы бы жили лучше
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Четвёртый номер мирового рейтинга греческий теннисист Стефанос Циципас поделился в социальных сетях размышлениями о школе.

«Если бы в школе обучали по-настоящему важным вещам, таким, как личные финансы, ценность взаимоотношений между людьми, навыки выживания, кулинария, ментальное здоровье, и тому, как добиваться поставленных целей, мы бы жили лучше, и это просто факты», – написал спортсмен.

Ранее в интервью Циципас назвал фаворитов предстоящего Открытого чемпионата Франции, включив в список испанца Карлоса Алькараса и серба Новака Джоковича. Стоит отметить, что Циципас встречался с Джоковичем в прошлогоднем финале «Ролан Гаррос», где уступил ему по итогам пяти сетов. Новак стал двукратным победителем соревнований во Франции.

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