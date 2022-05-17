Тренер Медведева: у меня ощущение, что Даниил возвращается из отпуска, а не после травмы

Жиль Сервара, тренер чемпиона US Open – 2021 второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева, рассказал, как прошло возвращение подопечного на корт после операции по удалению грыжи. Даниил не играл с конца марта.

«У меня складывается впечатление, что Даниил возвращается из отпуска, а не после травмы (улыбается). Настолько плавным получился процесс возвращения. Каждый раз выяснялось, что он может сделать больше, чем днём ранее. Последним ударом, который предстояло испытать, была подача. На четвёртой неделе мы возобновили обычные тренировки и приступили к полноценной подготовке.

В этом году он ведёт себя спокойнее на грунте, его стало легче тренировать. Даниил понимает, что при возвращении на грунт ему нужно быть более терпимым. Поэтому он немного ослабляет давление, даже если знает, что на этом покрытии его игра менее действенна против определённых типов соперников», — приводит слова Сервара Tennis Majors.