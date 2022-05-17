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Даниил Медведев потерпел поражение в дебютном матче после продолжительной паузы

Даниил Медведев потерпел поражение в дебютном матче после продолжительной паузы
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Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев не сумел пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария).

В стартовом для себя матче первый сеяный Медведев проиграл французу Ришару Гаске со счётом 2:6, 6:7 (5:7). Встреча продлилась 1 час 31 минуту. Медведев семь раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету Гаске — два эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Для Медведева матч с Гаске стал первым в туре после продолжительной паузы, связанной с операцией по удалению грыжи. Даниил не играл с конца марта и вообще не играл на грунте в текущем сезоне.

Призовой фонд соревнований в Женеве составил € 534 555. Их действующим чемпионом является норвежец Каспер Рууд.

Женева. 2-й круг
17 мая 2022, вторник. 19:25 МСК
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 5  
6 		7 7  
         
Ришар Гаске
75
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске
Коллекция двойных ошибок и эйсов от Медведева. Россиянин провалил первый же матч на грунте Коллекция двойных ошибок и эйсов от Медведева. Россиянин провалил первый же матч на грунте
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