Даниил Медведев потерпел поражение в дебютном матче после продолжительной паузы

Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев не сумел пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария).
В стартовом для себя матче первый сеяный Медведев проиграл французу Ришару Гаске со счётом 2:6, 6:7 (5:7). Встреча продлилась 1 час 31 минуту. Медведев семь раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету Гаске — два эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
Для Медведева матч с Гаске стал первым в туре после продолжительной паузы, связанной с операцией по удалению грыжи. Даниил не играл с конца марта и вообще не играл на грунте в текущем сезоне.
Призовой фонд соревнований в Женеве составил € 534 555. Их действующим чемпионом является норвежец Каспер Рууд.
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