Ольховский — о поражении Медведева в первом матче после паузы: Даня не играл в свой теннис

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражение второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева на старте грунтового турнира ATP-250 в Женеве (Швейцария).

Во втором круге первый сеяный Медведев проиграл французу Ришару Гаске со счётом 2:6, 6:7 (5:7). Для Даниила матч с Гаске стал первым в туре после продолжительной паузы, связанной с операцией по удалению грыжи.

«Двойную на матчболе подал. Первый матч всегда сложный. Даня не играл в свой теннис, играл не так уверенно. Семь двойных и не так много активно выигранных мячей. Также много невынужденных ошибок. Обидно, но ничего не поделаешь. Матч сыграл, будет готовиться к «Ролан Гаррос». Посмотрим, как дальше сложится», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.