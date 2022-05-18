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Даниил Медведев: я не фаворит «Ролан Гаррос». Но могу быть опасен

Даниил Медведев: я не фаворит «Ролан Гаррос». Но могу быть опасен
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Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не считает себя фаворитом Открытого чемпионата Франции. «Ролан Гаррос» пройдёт с 22 мая по 5 июня.

«Я не фаворит «Ролан Гаррос». Но я действительно хочу хорошо сыграть. Если я смогу вернуться на свой уровень, я могу быть опасен», — приводит слова Медведева Ubitennis.

В 2021 году Даниил Медведев дошёл до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции. До этого он четырежды подряд выбывал из борьбы в первом круге турнира.

Напомним, Медведев пропустил несколько недель из-за операции по удалению грыжи. Вчера, 17 мая, Даниил проиграл первый для себя матч на грунтовом турнире в Женеве, уступив Ришару Гаске в двух сетах.

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