Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Даниила Медведева в первом матче после операции

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение второй ракетки мира, россиянина Даниила Медведева от бывшего седьмого номера рейтинга ATP, французского теннисиста Ришара Гаске во втором круге грунтового турнира в Женеве (Швейцария). Гаске обыграл Медведева, который вернулся после паузы в несколько недель в связи с операцией по удалению грыжи, со счётом 6:2, 7:6 (7:5).

«Медведеву надо врабатываться. Пока Даня только после травмы, первый матч — тяжело так сразу. Гаске очень цепкий игрок, с ним сложно всем. Хотя, в принципе, Медведев мог и выиграть, если бы взял тай-брейк», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Каких топ-теннисистов уже обыграл юный испанец Карлос Алькарас: