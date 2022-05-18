Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Даниила Медведева в первом матче после операции
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение второй ракетки мира, россиянина Даниила Медведева от бывшего седьмого номера рейтинга ATP, французского теннисиста Ришара Гаске во втором круге грунтового турнира в Женеве (Швейцария). Гаске обыграл Медведева, который вернулся после паузы в несколько недель в связи с операцией по удалению грыжи, со счётом 6:2, 7:6 (7:5).
«Медведеву надо врабатываться. Пока Даня только после травмы, первый матч — тяжело так сразу. Гаске очень цепкий игрок, с ним сложно всем. Хотя, в принципе, Медведев мог и выиграть, если бы взял тай-брейк», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Каких топ-теннисистов уже обыграл юный испанец Карлос Алькарас:
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