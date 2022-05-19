Бадоса: Карлос Алькарас собой же и останется, давайте не будем искать сходства с Рафой

Третья ракетка мира Паула Бадоса высказалась о сравнениях теннисистов с 21-кратным победителем турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем.

«Сравнения с Надалем сильно мешают, и нужно перестать это делать. Мы говорим о лучшем спортсмене в истории, не только в Испании. Такие бывают раз в тысячу лет. Мы должны помнить, что нам повезло, но повторить достижения Рафы невозможно, хотя я надеюсь, что ошибаюсь.

Трудно идти вслед за ним, потому что всё, что ты делаешь, кажется мелочью. Выход в четвертьфинал «Большого шлема» или победа в Индиан-Уэллсе мало ценятся в нашей стране, мы этим избалованы.

Плюс в том, что он нас вдохновляет в трудные моменты, я всегда думаю, как бы он поступил. Но на профессиональном уровне нехорошо сравнивать себя с ним целыми днями.

Алькарас? Он станет выдающимся спортсменом, новым лидером в нашей стране. Он Карлос Алькарас и им останется, давайте не будем искать сходства с Рафой. Я надеюсь, что он добьётся того же или даже большего, это было бы радостью для испанского спорта, но было бы здорово, если бы мы воспринимали его как Карлитоса», – цитирует Бадосу El Espanol.

Кто обыгрывал Надаля и Джоковича на одном турнире: