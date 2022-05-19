Дарья Касаткина назвала главных фаворитов «Ролан Гаррос» у мужчин и женщин

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, кто, по её мнению, будет главным фаворитом Открытого чемпионата Франции. «Ролан Гаррос» пройдёт с 22 мая по 5 июня.
«Ига Свёнтек? Это очевидно, учитывая её последние результаты, особенно на грунте. Она первая ракетка мира, естественно, она главный фаворит.
У мужчин? Я всегда буду говорить, что Надаль, но неизвестно, как сейчас скажется на нём травма. Все мы знаем, что Рафа даже с травмами выходил и выигрывал турниры.
Он покажет максимум, это очевидно, но Алькарас сейчас большая сила. Все очень впечатлены по поводу того, как он выступает. Как я вижу, он теннисист без слабых мест. Ему всего 18 лет (19. — Прим. «Чемпионата»), посмотрим, как он выдержит матчи в пятисетовом формате. Считаю, что он один из главных фаворитов. Если не брать базовых, Джоковича и Надаля», — приводит слова Касаткиной «Спорт-экспресс».
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