Энди Роддик высказался о доминировании 20-летней Иги Свёнтек в женском теннисе

Победитель Открытого чемпионата США 2003 года, бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Энди Роддик прокомментировал то, что 20-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек доминирует в женском туре. В последних 28 матчах Свёнтек, являющаяся лидером рейтинга WTA, одержала 28 побед. Полька выиграла пять турниров подряд. В минувшие выходные она обыграла Онс Жабер в финале турнира WTA-1000 в Риме.

«Сейчас она чувствует себя так, как чувствовал себя Рафа [Надаль] в свои успешные годы. Она играет с отличными теннисистками и заставляет их выглядеть посредственно благодаря тому, что умеет делать.

Она уверена в своих силах. Дело даже не в том, что она играет хорошо. Она играет так, что другие должны играть невероятно, чтобы получить шанс победить её. У меня был такой период — может, два или три месяца в карьере. А у неё это сейчас. Она контролирует все аспекты своей игры. Не вижу никого, кто остановил бы её на «Ролан Гаррос», — приводит слова Роддика Eurosport, ссылаясь на Tennis Channel.

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