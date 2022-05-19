Российские теннисисты узнали соперников на старте «Ролан Гаррос»
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Завершилась жеребьёвка мужского турнира «Ролан Гаррос». Российские теннисисты узнали соперников на старте турнира.
Вторая ракетка мира Даниил Медведев начнёт турнир матчем с аргентинцем Факундо Багнисом.
Андрей Рублёв сыграет с представителем Южной Кореи Квоном Сон У. Аслан Карацев встретится с квалифаером, его соперник пока неизвестен. То же самое касается Карена Хачанова — его соперником в первом раунде тоже будет кто-то из победителей квалификации.
Первая ракетка мира, серб Новак Джокович начнёт защиту титула в Париже матчем с Йосихито Нисиокой из Японии.
Открытый чемпионат Франции пройдёт с 22 мая по 5 июня.
Отметим, что участие в жеребьёвке мужского турнира принял французский биатлонист Кентен Фийон Майе.
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