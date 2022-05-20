Навратилова оценила шансы Крейчиковой защитить титул на «Ролан Гаррос»

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова считает, что чешка Барбора Крейчикова в настоящее время не думает о защите титула на «Ролан Гаррос». Крейчикова выиграла турнир в прошлом году, но в нынешнем сезоне её постоянно беспокоят проблемы со здоровьем.
«Она находилась на высокой позиции в рейтинге WTA в конце прошлого года. Но затем у неё начались проблемы с локтем. Они не закончились. Это сильно расстраивает её. Ей просто хочется играть, ей хочется этого даже больше, чем защитить титул», — цитирует Навратилову пресс-служба WTA.
В матче первого круга Крейчикова сыграет с француженкой Диан Парри.
Ранее Навратилова назвала главную фаворитку «Ролан Гаррос». По мнению бывшей теннисистки, ею является первая ракетка мира Ига Свёнтек, представляющая Польшу.
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