Зверев посмотрел тренировку Надаля перед «Ролан Гаррос» и рассказал о впечатлениях
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Третья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев поделился впечатлениями от тренировки 21-кратного победителя турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, испанца Рафаэля Надаля. В настоящее время теннисисты находятся в Париже, где готовятся к «Ролан Гаррос». Турнир пройдёт с 22 мая по 5 июня.
«Я только что посмотрел тренировку Рафы. Забавно, но его форхенд внезапно стал на 20 миль в час (32 км/ч. — Прим. «Чемпионата») быстрее. И он стал легче передвигаться. На этом корте есть что-то такое, благодаря чему он играет на 30% лучше», — приводит слова Зверева France 24.
Вчера, 19 мая, состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Франции.
Каких топ-теннисистов уже обыграл юный испанец Карлос Алькарас:
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