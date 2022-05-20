«Позорный день для тенниса». Украинец Стаховский раскритиковал ATP за решение по Уимблдону

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал решение ATP лишить Уимблдон-2022 рейтинговых очков.
«Сказать, что я разочарован в ATP, было бы преуменьшением… Никогда бы не подумал, что кто-то может встать на сторону захватчиков. Но мне кажется, что даже моим товарищам-игрокам жалко захватчиков и коллаборационистов из России и Беларуси.
Игроки, которые за 85 дней так и не смогли выступить с чётким сообщением об осуждении спецоперации на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Это позорный день для тенниса», — написал Стаховский у себя в твиттер-аккаунте.
Напомним, в конце февраля 36-летний украинский теннисист Сергей Стаховский записался в ряды национальной армии.
Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022:
- 20 мая 2022
-
23:06
-
22:38
-
22:33
-
22:24
-
21:39
-
21:39
-
21:37
-
21:02
-
20:58
-
20:40
-
20:01
-
19:40
-
18:55
-
18:24
-
18:14
-
18:04
-
17:16
-
16:27
-
16:04
-
16:01
-
16:00
-
15:37
-
15:29
-
15:14
-
14:55
-
14:02
-
13:41
-
13:26
-
13:00
-
12:27
-
12:21
-
11:39
-
11:33
-
10:37
-
10:31