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«Позорный день для тенниса». Украинец Стаховский раскритиковал ATP за решение по Уимблдону

«Позорный день для тенниса». Украинец Стаховский раскритиковал ATP за решение по Уимблдону
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Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал решение ATP лишить Уимблдон-2022 рейтинговых очков.

«Сказать, что я разочарован в ATP, было бы преуменьшением… Никогда бы не подумал, что кто-то может встать на сторону захватчиков. Но мне кажется, что даже моим товарищам-игрокам жалко захватчиков и коллаборационистов из России и Беларуси.

Игроки, которые за 85 дней так и не смогли выступить с чётким сообщением об осуждении спецоперации на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Это позорный день для тенниса», — написал Стаховский у себя в твиттер-аккаунте.

Напомним, в конце февраля 36-летний украинский теннисист Сергей Стаховский записался в ряды национальной армии.

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