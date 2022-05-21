Даниил Медведев высказался о том, что в его части сетки на «Ролан Гаррос» нет громких имён

26-летний российский теннисист Даниил Медведев, являющийся второй ракеткой мира, оценил отсутствие звёздных оппонентов в своей части сетки на предстоящем турнире во Франции – «Ролан Гаррос».

«Всегда хорошо, когда нет таких громких имён в вашей сетке. И когда я говорю «самые громкие имена», конечно, подразумеваю Новака Джоковича и Рафаэля Надаля, потому что их игра на «Ролан Гаррос» — это безумие. Стоит отметить, что и Карлос Алькарас в последнее время демонстрирует потрясающую игру.

С одной стороны, хорошо, что они находятся на другой стороне розыгрыша. В то же время я, даже больше, чем на других турнирах, должен сосредоточиться на себе», — приводит слова Медведева пресс-служба «Ролан Гаррос» на официальном сайте турнира.

Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» — 2022:

Напомним, Даниил Медведев стартует на турнире во Франции матчем с аргентинцем Факундо Багнисом (98-й номер рейтинга). Встреча пройдёт в воскресенье, 22 мая.