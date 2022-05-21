Руседски оценил решение ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за бана россиян

Финалист Открытого чемпионата США 1997 года, бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски оценил решение ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков за отстранение российских и белорусских теннисистов от соревнований в 2022 году. Уимблдон публично осудил санкции в свой адрес.

«Эта ситуация была без выигрышной для всех сторон – ATP, WTA, ITF и Уимблдона. Уимблдоном было принято очень трудное решение. Люди, которые пострадают от него – это игроки и их рейтинг. Все теннисисты, которым разрешено играть, будут это делать даже без очков», — написал Руседски в своих социальных сетях.

Напомним, организаторы Уимблдона стали первой теннисной организацией, которая отказала представителям России и Беларуси в допуске к соревнованиям. ATP и WTA открыто раскритиковали данное решение. К ним присоединились такие звёзды тенниса, как Новак Джокович, Мартина Навратилова, Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Александр Зверев и другие.