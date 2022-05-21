Илья Марченко: все, кто поддерживал идею Уимблдона «без очков», не должны туда приезжать

Украинский теннисист Илья Марченко критически высказался о решении ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков за отстранение российских и белорусских теннисистов от соревнований в 2022 году. Организаторы Уимблдона публично осудили санкции в свой адрес.

«Все, кто поддерживал проведение Уимблдона «без очков», не должны приезжать и играть там. Они не заслуживают права участвовать в этом прекрасном турнире. Справедливо?» — написал Марченко в своих социальных сетях.

Напомним, организаторы Уимблдона стали первой теннисной организацией, которая отказала представителям России и Беларуси в допуске к соревнованиям. ATP и WTA открыто раскритиковали данное решение. К ним присоединились такие звёзды тенниса, как Новак Джокович, Мартина Навратилова, Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Александр Зверев и другие.