Расписание всех матчей российских теннисистов в первый день «Ролан Гаррос»

Завтра, 22 мая, в Париже стартует Открытый чемпионат Франции по теннису. Грунтовый турнир продлится до 5 июня.

Стало известно расписание матчей российских теннисистов.

Матчи российских теннисистов 22 мая:

Карен Хачанов (Россия, 21) — Нуну Боргес (Портулагия, Q) — корт 14, время начала 12:00

Андрей Кузнецов (Россия, Q) — Диего Шварцман (Аргентина, 15) — корт 6, время начала 12:00

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, 26) — Павел Котов (Россия, Q) — корт 12, время начала 12:00

Камило Уго Карабельи (Аргентина, Q) — Аслан Карацев (Россия) — корт 12, время начала 12:00

Матчи российских теннисисток 22 мая:

Варвара Грачёва (Россия) — Астра Шарма (Австралия) — корт 8, время начала 12:00

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