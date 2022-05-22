«Стараюсь на себя не давить и просто играть». Алькарас — о шансах на «Ролан Гаррос»
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19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас оценил свои шансы на «Ролан Гаррос» в этом году, сравнив себя сейчас и год назад.
«С тех пор я очень сильно вырос, я уже другой теннисист, другой человек. В прошлом году я играл, чтобы вырасти и получить опыт. В этом году уже надеюсь на хороший результат.
При этом стараюсь на себя не давить и просто играть. Сейчас я показываю хороший теннис и очень уверен в себе. Стараюсь не думать о давлении, не думать о результатах, о победах, а просто играть», — приводит слова Алькараса Eurosport.co.uk.
Первым соперником Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос» станет аргентинский теннисист Хуан-Игнасио Лондеро. Матч пройдёт сегодня, 22 мая, в 17:00 мск.
Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»:
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