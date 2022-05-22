Миша Зверев с оговорками поддержал решение ATP лишить Уимблдон рейтинговых очков

Бывший немецкий теннисист Миша Зверев, брат третьей ракетки мира Александра Зверева, высказался о решении ATP лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения от соревнований россиян и белорусов.

«Я понимаю, что это очень непростое решение, но в то же время это очень значимое заявление, которое я оцениваю положительно. Организации хотят показать и другим турнирам «Большого шлема»: «Вы не можете принимать решения только по своему усмотрению».

Но с чисто спортивной, а не политической точки зрения это, конечно, несправедливо. От Джоковича может ускользнуть первая позиция только потому, что он не сможет набрать очков. И всё же это всё равно Уимблдон. Вы можете стать его победителем. Неважно, сколько очков и денег вы заработаете. Вот почему у меня вызывает сомнение, что многие игроки могут сказать: «Раз очков нет, я туда не поеду».

Мы должны подождать, понаблюдать за тем, как люди себя будут чувствовать в первый день, неделю турнира. Принять во внимание отзывы после соревнований. Ничего подобного не было со времён основания ATP. Это сложно представить. Это довольно странно», — приводит слова Зверева Eurosport.de.