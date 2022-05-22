6-я ракетка мира Жабер: многие, в том числе тренеры, говорили, что я играю неправильно

Шестая ракетка мира Онс Жабер рассказала о критике своего стиля игры.
«Многие, не только тренеры, но и простые люди, говорили, что я играю неправильно и должна перестать делать укороченные удары. Это как пример. Это немного отразилось на моей уверенности и самооценке. Я была очень строга к себе, потому что не получала желаемого результата.
Тогда я начала больше прислушиваться к себе, верить в себя, в свои удары, в свой стиль игры. Потом всё изменилось. Мне потребовалось время, не пару дней, а, думаю, два или три года.
Сейчас всё отлично. Я поняла, что мне нужен тренер, который сможет меня выслушать, а не просто тренировать так же, как другого теннисиста. Я сказала себе: «Послушайте. Это моя карьера. Я ей управляю». Тем, что я это сделала, я сильно горжусь», — сказала Жабер на пресс-конференции «Ролан Гаррос».
Сегодня, 22 мая, Онс Жабер встретится с полькой Магдой Линетт в первом круге турнира.
Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»:
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