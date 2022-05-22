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Расписание матчей второго дня «Ролан Гаррос»

Расписание матчей второго дня «Ролан Гаррос»
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Завтра, 23 мая, в Париже начнётся второй день Открытого чемпионата Франции по теннису. Грунтовый турнир продлится до 5 июня.

Матчи российских теннисисток 23 мая:

Мэдисон Кис (США, 22) — Анна Калинская (Россия) — корт 7, четвёртый запуск, 18:30 мск.
Екатерина Александрова (Россия, 30) — Гретье Миннен (Бельгия) — корт 4, четвёртый запуск, 18:30 мск.
Чжу Линь (Китай, Q) — Вероника Кудерметова (Россия, 29) — корт 8, третий запуск, 16:00 мск.
Данка Ковинич (Черногория) — Людмила Самсонова (Россия, 25) — корт 13, второй запуск, 14:30 мск.

Интересные матчи 23 мая:

Ига Свёнтек (Польша, 1) — Леся Цуренко (Украина, Q) — корт Филиппа Шатрие, первый запуск, 13:00 мск.
Диан Парри (Франция) — Барбора Крейчикова (Чехия, 2) — корт Филиппа Шатрие, второй запуск, 14:30 мск.
Джордан Томпсон (Австралия) — Рафаэль Надаль (Испания, 5) — корт Филиппа Шатрие, третий запуск, 16:00 мск.
Новак Джокович (Сербия, 1) — Йосихито Нисиока (Япония) — корт Филиппа Шатрие, четвёртый запуск, не ранее 21:45 мск.
Аманда Анисимова (США, 26) — Наоми Осака (Япония) — корт Сюзан Ленглен, первый запуск, 12:00 мск.
Стэн Вавринка (Швейцария) — Корентен Муте (Франция, WC) — корт Сюзан Ленглен, второй запуск, 13:30 мск.
Линда Носкова (Чехия, Q) — Эмма Радукану (Великобритания, 12) — корт Симоны Матье, третий запуск, 16:00 мск.

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