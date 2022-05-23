Джокович: победа на ТБШ — мечта каждого игрока, поэтому никого нельзя недооценивать

Сербский теннисист Новак Джокович, говоря о предстоящем старте на «Ролан Гаррос», отметил повышенную мотивацию игроков на турнирах «Большого шлема». В первом круге турнира ему предстоит сыграть с японцем Йосихито Нисиокой.



«Пятисетовый формат делает игру другой. Когда мы говорим о турнире «Большого шлема», у всех бывает повышенная мотивация и эмоции. Победа на таком турнире — мечта каждого игрока. Поэтому нельзя недооценивать кого-либо. И не стоит сравнивать игру теннисистов на других турнирах с выступлением на «мэйджорах», — цитирует Джоковича пресс-служба ATP.



Джокович является первой ракеткой мира и действующим победителем Открытого чемпионата Франции.

Новак является рекордсменом по количеству недель на первой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) – 370 и рекордсменом по количеству побед на турнирах серии «Мастерс» в одиночном разряде — 38. Новак – двукратный обладатель карьерного «Большого шлема». Всего же на турнирах «Большого шлема» он побеждал 20 раз и делит этот результат со швейцарцем Роджером Федерером.

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