Стефанос Циципас: начинаю «Ролан Гаррос» со свежей головой

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от старта «Ролан Гаррос». В прошлом году Циципас дошёл до финала Открытого чемпионата Франции, но уступил там первой ракетке мира Новаку Джоковичу. Грек признался, что сейчас не думает о том поражении.



«Я провёл первую тренировочную сессию на главном корте несколько дней назад. В голове не было каких-то мыслей, флешбэков или чего-то такого. Я не думал о прошлогоднем финале, это хорошо. Начинаю турнир со свежей головой.



Конечно, очень неприятно проигрывать в финале. Но Новак сыграл превосходно. Он заслуживал победы в том финале. Всё просто, я должен играть лучше. Мне нужно становиться сильнее, чтобы здорово проводить не только два сета, а весь матч», — цитирует Циципаса пресс-служба «Ролан Гаррос».