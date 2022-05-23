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Стефанос Циципас: начинаю «Ролан Гаррос» со свежей головой

Стефанос Циципас: начинаю «Ролан Гаррос» со свежей головой
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Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от старта «Ролан Гаррос». В прошлом году Циципас дошёл до финала Открытого чемпионата Франции, но уступил там первой ракетке мира Новаку Джоковичу. Грек признался, что сейчас не думает о том поражении.

«Я провёл первую тренировочную сессию на главном корте несколько дней назад. В голове не было каких-то мыслей, флешбэков или чего-то такого. Я не думал о прошлогоднем финале, это хорошо. Начинаю турнир со свежей головой.

Конечно, очень неприятно проигрывать в финале. Но Новак сыграл превосходно. Он заслуживал победы в том финале. Всё просто, я должен играть лучше. Мне нужно становиться сильнее, чтобы здорово проводить не только два сета, а весь матч», — цитирует Циципаса пресс-служба «Ролан Гаррос».

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