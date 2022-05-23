На «Ролан Гаррос» — 2022 объявили первый перерыв из-за дождя

Матчи «Ролан Гаррос» 2022 года впервые прерваны из-за дождя. В настоящее время проходят встречи первого круга. В мужском одиночном разряде играют Алессандро Джанесси (Италия) — Борно Гойо (Хорватия), Сантьяго Родригес Таверна (Аргентина) — Тейлор Фритц (США), Душан Лайович (Сербия) — Себастьян Баэс (Аргентина), Брендон Накасима (США) — Камил Майчрзак (Польша), Николоз Басилашвили (Грузия) — Максим Кресси (США); в женском одиночном — Бьянка Андрееску (Канада) — Исалин Бонавантюр (Бельгия), Виктория Азаренко (Беларусь) — Ана Богдан (Румыния), Элисон Риск (США) — Даяна Ястремская (Украина).

«Ролан Гаррос» 2022 года проходит с 22 мая по 5 июня. Действующие победители в одиночных разрядах — серб Новак Джокович и австралийка Эшли Барти, которая уже завершила карьеру.

Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022: