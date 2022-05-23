Фабио Фоньини: слышал, на Уимблдоне уменьшат призовые. Лучше поеду в отпуск на остров

Итальянский теннисист Фабио Фоньини намекнул, что может не приехать на Уимблдон 2022 года, после того как организаторы отстранили российских и белорусских спортсменов. По словам Фоньини, ему не нравится, что призовые на турнире будут уменьшены.
«Знаете, я не лучшим образом чувствую себя на траве. Слышал, что призовые на Уимблдоне будут уменьшены. Если это случится, я лучше проведу отпуск на Форментере (испанский остров в Средиземном море. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова теннисиста Daily Express.
Напомним, организаторы Уимблдона стали первой теннисной организацией, которая отказала представителям России и Беларуси в допуске к соревнованиям. ATP и WTA открыто раскритиковали данное решение. К ним присоединились такие звёзды тенниса, как Новак Джокович, Мартина Навратилова, Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Александр Зверев и другие.
Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022:
- 23 мая 2022
-
16:47
-
16:38
-
16:07
-
16:02
-
15:48
-
15:40
-
15:32
-
15:17
-
14:55
-
14:40
-
14:12
-
14:04
-
14:00
-
13:49
-
13:41
-
13:08
-
13:00
-
12:51
-
12:46
-
12:30
-
12:19
-
11:25
-
10:48
-
10:09
-
10:00
-
09:48
-
09:47
-
09:23
-
07:46
-
07:32
-
00:47
-
00:35
- 22 мая 2022
-
23:18
-
22:59
-
22:46