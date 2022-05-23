Фабио Фоньини: слышал, на Уимблдоне уменьшат призовые. Лучше поеду в отпуск на остров

Итальянский теннисист Фабио Фоньини намекнул, что может не приехать на Уимблдон 2022 года, после того как организаторы отстранили российских и белорусских спортсменов. По словам Фоньини, ему не нравится, что призовые на турнире будут уменьшены.

«Знаете, я не лучшим образом чувствую себя на траве. Слышал, что призовые на Уимблдоне будут уменьшены. Если это случится, я лучше проведу отпуск на Форментере (испанский остров в Средиземном море. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова теннисиста Daily Express.

Напомним, организаторы Уимблдона стали первой теннисной организацией, которая отказала представителям России и Беларуси в допуске к соревнованиям. ATP и WTA открыто раскритиковали данное решение. К ним присоединились такие звёзды тенниса, как Новак Джокович, Мартина Навратилова, Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Александр Зверев и другие.

Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022: