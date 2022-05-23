Барбора Крейчикова расплакалась на пресс-конференции после раннего вылета с «Ролан Гаррос»

Действующая чемпионка «Ролан Гаррос», вторая ракетка мира чешка Барбора Крейчикова эмоционально прокомментировала поражение в первом же круге текущего розыгрыша турнира. Она уступила француженке Диан Парри со счётом 6:1, 2:6, 3:6.

Журналист Reuters Судипто Гангули утверждает, что Барбора расплакалась на пресс-конференции, долго не могла успокоиться, из-за чего на некоторое время покинула пресс-центр. Прийдя в себя, она вернулась к журналистам.

«Было сложно. Я ожидала, что будет сложно, и так и вышло. Но в целом в плане тенниса всё прошло не очень плохо. В плане физики – намного хуже.

Поведя 2:0 во втором сете, я развалилась физически. Было сложно, потому что я давно не играла – а матчи сильно отличаются от тренировок. Я старалась как можно лучше подготовиться, но, да, в итоге развалилась. В этот момент я начала чуть опаздывать к мячу в розыгрышах. В итоге начала ошибаться, и ход матча изменился.

Не уверена, что я так рано вернулась бы, если бы мне не нужно было защищать титул на «Ролан Гаррос». Я не хотела пропускать этот турнир. Рука у меня не болела, никаких проблем с ней не было», — сказала Крейчикова.