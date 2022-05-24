Надаль провёл более 15 тыс. минут на кортах «Ролан Гаррос». Это первый результат в истории

Бывшая первая ракетка мира и 21-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль, вчера, 23 мая, успешно дебютировавший на Открытом чемпионате Франции – 2022, укрепил своё историческое достижение.

Надаль, в июне готовившийся отметить 36-летие, провёл на кортах «Ролан Гаррос» более 15 тысяч минут (259 часов). Впервые он стал чемпионом здесь в 2005 году и всего побеждал на турнире 13 раз.

Ниже приведён список игроков, проведших более 10 тыс. минут на кортах «Ролан Гаррос»:

1. Рафаэль Надаль, Испания – 15 547 минут (259 часов).

2. Новак Джокович, Сербия – 14 302 минуты (238 часов).

3. Роджер Федерер, Швейцария – 12 203 минуты (203 часа).

Ранее своим мнением о Надале поделился легендарный игрок НФЛ Том Брэди.