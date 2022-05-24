Посол России в Великобритании написал письмо Уимблдону и рассказал, какой ответ получил

Посол России в Великобритании Андрей Келин рассказал, что написал письмо организаторам Уимблдонского теннисного турнира, которые отстранили российских и белорусских игроков. По словам Келина, ответ, который он получил, состоял всего из двух фраз.
«Я написал письмо организаторам Уимблдона, где назвал их решение дискриминационным, незаконным и недружественным по отношению к спортсменам. Спорт должен быть вне политики — всю эту аргументацию изложил достаточно подробно. Получил ответ, который состоял из двух фраз буквально, достаточно вежливых, корректных», — приводит слова Андрея Келина «РИА Новости Спорт», ссылаясь на эфир телеканала «Россия 24».
Он добавил, что организаторы сослались на указания британского правительства; также они высказали опасения относительно того, что успехи российских спортсменов могут быть использованы в целях пропаганды России.
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