Посол России в Великобритании написал письмо Уимблдону и рассказал, какой ответ получил

Посол России в Великобритании Андрей Келин рассказал, что написал письмо организаторам Уимблдонского теннисного турнира, которые отстранили российских и белорусских игроков. По словам Келина, ответ, который он получил, состоял всего из двух фраз.

«Я написал письмо организаторам Уимблдона, где назвал их решение дискриминационным, незаконным и недружественным по отношению к спортсменам. Спорт должен быть вне политики — всю эту аргументацию изложил достаточно подробно. Получил ответ, который состоял из двух фраз буквально, достаточно вежливых, корректных», — приводит слова Андрея Келина «РИА Новости Спорт», ссылаясь на эфир телеканала «Россия 24».

Он добавил, что организаторы сослались на указания британского правительства; также они высказали опасения относительно того, что успехи российских спортсменов могут быть использованы в целях пропаганды России.

Также посмотрите видео, когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»: