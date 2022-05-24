«Впечатление, будто устал». Ольховский — о победе Рублёва в первом круге «Ролан Гаррос»

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский оценил победу седьмой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва в первом круге «Ролан Гаррос». Рублёв обыграл южнокорейца Квон Сон У со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:2, 6:4.

«Сложный матч. На мой взгляд, в конце Андрюха смотрелся не очень свежо. Впечатление, будто он устал. Но по игре, наверное, всё понравилось. Присутствовала скорость, было за счёт чего выигрывать. Тем более соперник сегодня был сложный.

Погодные условия очень специфические. Может быть, всё это оказывает давление на физическое состояние — в таком случае скорость могла бы быть чуть другая. Не видел у Рублёва особых проблем. В следующем круге он должен обыгрывать своего соперника из пары Дельбониса и Маннарино», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.