Андрей Рублёв предположил, могут ли топовые игроки бойкотировать Уимблдон

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил, могут ли топовые игроки бойкотировать Уимблдон из-за решения ATP лишить его рейтинговых очков.

«Этого я не знаю, потому что не говорил об этом с игроками, особенно с топовыми. Думаю, они наверняка сыграют, потому что, как я уже говорил, лучшие игроки, особенно Рафа, Новак сейчас играют не за очки и деньги. Они борются за то, чтобы стать лучшими в истории по количеству титулов на турнирах «Большого шлема». Так что они играют совсем за другое.

Вот почему, на мой взгляд, очень важно работать сообща, важно сохранить ту удивительную славу, которую заработала «Большая тройка». Если мы не будем этого делать, всё исчезнет: то, над чем работали Роджер, Новак и Рафа долгие годы», — сказал Рублёв на пресс-конференции после выхода во второй круг «Ролан Гаррос».