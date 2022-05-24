Арина Соболенко с трудом обыграла 101-ю ракетку мира на старте «Ролан Гаррос»

Седьмая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции – 2022.

В стартовом для себя матче Соболенко (7) обыграла представительницу Франции (101-й номер рейтинга) Хлоэ Паке со счётом 2:6, 6:3, 6:4. Встреча продлилась 2 часа и 1 минуту. Соболенко три раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Паке — три эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Следующей соперницей Соболенко станет американка Мэдисон Бренгл.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Его действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова, сложившая чемпионские полномочия уже в первом раунде текущего розыгрыша.