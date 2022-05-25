Даниил Медведев рассказал, как швырнул ракетку от злости при счёте 6:0, 5:1 в свою пользу

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев вспомнил инцидент, который случился с ним на одном из юниорских турниров. Медведева попросили рассказать, как он разозлился и швырнул ракетку, хотя уверенно вёл в матче.

«Это был какой-то юниорский турнир в районе Парижа, Tennis Europe Under 14. По-моему, это был один из первых моих крупных европейских турниров.

Я просто играл матч. И да, вот таким я был. Я вёл 6:0, 5:0, проиграл [гейм], словно сошёл с ума, выиграл следующий гейм. И все такие: кто этот парень, который сходит с ума, когда ведёт 6:0, 5:1? Вот каким я был.

Это соревновательный момент. Но потом я понял, что это может негативно сказаться на теннисе. Однако тогда я этого не понимал. Это пришло намного позже», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022: