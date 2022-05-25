Даниил Медведев рассказал, как швырнул ракетку от злости при счёте 6:0, 5:1 в свою пользу

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев вспомнил инцидент, который случился с ним на одном из юниорских турниров. Медведева попросили рассказать, как он разозлился и швырнул ракетку, хотя уверенно вёл в матче.
«Это был какой-то юниорский турнир в районе Парижа, Tennis Europe Under 14. По-моему, это был один из первых моих крупных европейских турниров.
Я просто играл матч. И да, вот таким я был. Я вёл 6:0, 5:0, проиграл [гейм], словно сошёл с ума, выиграл следующий гейм. И все такие: кто этот парень, который сходит с ума, когда ведёт 6:0, 5:1? Вот каким я был.
Это соревновательный момент. Но потом я понял, что это может негативно сказаться на теннисе. Однако тогда я этого не понимал. Это пришло намного позже», — сказал Медведев на пресс-конференции.
Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022:
- 25 мая 2022
-
09:46
-
09:45
-
09:31
-
09:05
-
08:53
-
08:40
-
08:36
-
08:03
-
07:41
-
04:55
-
02:08
-
01:51
-
01:35
-
00:55
-
00:31
- 24 мая 2022
-
23:44
-
23:36
-
22:51
-
22:01
-
21:35
-
21:24
-
21:01
-
20:39
-
20:08
-
19:39
-
19:27
-
18:58
-
18:52
-
18:43
-
18:35
-
18:16
-
18:06
-
17:57
-
17:46
-
17:32