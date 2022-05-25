Радукану: «Ролан Гаррос» – полная противоположность Уимблдона
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12-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану, в понедельник, 23 мая, успешно дебютировавшая на Открытом чемпионате Франции, поделилась впечатлениями от местной публики.
«Да, удивительно, насколько здесь всё отличается, если честно. Пожалуй, скажу, что от Открытого чемпионата Франции у меня такие же ощущения, как и от Открытого чемпионата США. Из-за зрителей и того, как они вовлечены в игру.
И это полная противоположность Уимблдона, где на корте стоит полная тишина. Перед подачей вы можете услышать там падение булавки, и это просто невероятно. К парижской атмосфере нужно привыкнуть, но мне понравилось», – сказала спортсменка на пресс-конференции.
Ранее в интервью Радукану прокомментировала свой дебют на «Ролан Гаррос».
Новость по темеЭмма Радукану прокомментировала свой старт на «Ролан Гаррос»
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