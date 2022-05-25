Каспер Рууд: отец стал моим тренером, как только я научился ходить
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8-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал о роли в карьере своего отца – Кристиана Рууда.
«Он стал моим основным тренером с тех пор, как я научился ходить. Он всегда был рядом. Хотя мне помогали и другие тренеры. Я не каждый день занимался с ним, потому что в будни он работал, но мы тренировались по выходным.
Когда мне исполнилось 15 или 16 лет, я поехал в Испанию, где тренировался в Аликанте с Педро Рико. Но отец всё равно помогал, приезжал на какие-то турниры и практически каждый день обсуждал с Педро мои дела. Он был важной частью команды, но при этом оставался дома. Сейчас же он ездит со мной почти на все соревнования», – сказал спортсмен на пресс-конференции «Ролан Гаррос».
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