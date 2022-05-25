Ольховский: у Норри ничего такого нет, чего Хачанов не может ему противопоставить
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от матча третьего круга Открытого чемпионата Франции, в котором россиянин Карен Хачанов сразится с британцем Кэмероном Норри.
«Рад, что он выиграл. У Карена есть шансы с Норри. Хачанов в хорошей форме, поэтому реально может обыграть. Ничего такого у Норри нет, чего Карен не может ему противопоставить. У Карена хороший стиль против Норри, поэтому может сопротивляться и выигрывать», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, во втором круге Хачанов обыграл боливийца Уго Дельена, а Норри — австралийца Джэйсона Каблера.
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