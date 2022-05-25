«Хачанов наладил победную игру». Камельзон — о выходе в третий круг «Ролан Гаррос»
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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал выход россиянина Карена Хачанова в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2022. Хачанов со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:1), 6:3 обыграл боливийца Уго Дельена.
«Хачанов в последнее время наладил свою победную игру. Я говорю, именно победную, а не добавка к технике, тактике или физподготовке. Наконец-то в команде стали понимать, что надо играть за очки, — в каждом матче есть очки и есть продвижение вперёд. А то был в десятке, откатился и не может никак обратно подобраться. По последним результатам он свою игру отлаживает — это видно. Когда выигрывают наши ребята — я счастлив», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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