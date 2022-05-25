Египтянка Шериф снялась с «Ролан Гаррос» из-за перелома стопы

49-я ракетка мира египетская теннисистка Маяр Шериф снялась с Открытого чемпионата Франции – 2022 из-за перелома костей стопы. Восстановление займёт не меньше восьми недель.
Ранее Шериф вышла во второй круг «Ролан Гаррос» в одиночном разряде. На старте египтянка обыграла украинку Марту Костюк со счётом 6:3, 7:5. В следующем раунде она должна была сразиться с прошлогодней полуфиналисткой Тамарой Зиданшек (24) из Словении. Из-за снятия Шериф Зиданшек автоматически прошла в третий круг. Также Маяр планировала сыграть в парном разряде с Аранчой Рус из Нидерландов.
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43,6 млн. Его действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова, сложившая чемпионские полномочия уже в первом раунде текущего розыгрыша.
- 25 мая 2022
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