Египтянка Шериф снялась с «Ролан Гаррос» из-за перелома стопы

49-я ракетка мира египетская теннисистка Маяр Шериф снялась с Открытого чемпионата Франции – 2022 из-за перелома костей стопы. Восстановление займёт не меньше восьми недель.

Ранее Шериф вышла во второй круг «Ролан Гаррос» в одиночном разряде. На старте египтянка обыграла украинку Марту Костюк со счётом 6:3, 7:5. В следующем раунде она должна была сразиться с прошлогодней полуфиналисткой Тамарой Зиданшек (24) из Словении. Из-за снятия Шериф Зиданшек автоматически прошла в третий круг. Также Маяр планировала сыграть в парном разряде с Аранчой Рус из Нидерландов.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43,6 млн. Его действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова, сложившая чемпионские полномочия уже в первом раунде текущего розыгрыша.