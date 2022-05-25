Феликс Оже-Альяссим: российские теннисисты заслуживают участия в Уимблдоне так же, как и я

Девятая ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим высказался о решении ATP лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения от соревнований россиян и белорусов.

«Знаю, что это решение далось нелегко. Было действительно грустно наблюдать за отстранением российских теннисистов. Вы же знаете их лично и понимаете, что они не имеют никакого отношения к конфликту. Они сами против него. Они заслуживают участия в Уимблдоне так же, как и я.

В мыслях я пытаюсь поставить себя в такое же положение и понимаю, что это несправедливо. Но я не контролирую то, что там происходит. Даже если для вас это не самый важный турнир, это всё равно ваша работа, вы заслуживаете того, чтобы ею заниматься. Я знаю, что теннис – публичное занятие, но исключение было неудачным решением.

С точки зрения очков, конечно, это будет непросто. Я к тому, что мы впервые сыграем на турнире без очков. Для меня это будет своего рода первый раз. Это досадно, есть много игроков, которые потеряют много очков, сильно упадут в рейтинге. Это немного несправедливо, но и сохранять очки было бы неправильно, на мой взгляд, были и альтернативные решения.

Поеду ли я на Уимблдон? Да. Это же турнир «Большого шлема». В ближайшие несколько лет я должен использовать любую возможность, чтобы завоевать титул. Также я думаю, что как бы то ни было турнир состоится», — сказал Феликс на пресс-конференции после выхода в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2022.